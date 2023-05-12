



ЦАХАЛ прокомментировал шестую ликвидацию в Газе

Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию шестого высокопоставленного члена "Исламского джихада" в Газе в рамках операции "Щит и стрела".



"ЦАХАЛ и ШАБАК нацелились на командующего военными операциями террористической организацией "Исламский джихад" в Газе", - сказано в сообщении.







По данным ЦАХАЛа, ликвидированный сегодня Ияд аль-Хуссани заменил командующего северным регионом террористической организации в Газе Халиля Бахитини, который стал одной из первых целей в самом начале операции "Щит и стрела".



Ранее палестинские СМИ сообщили, что в семиэтажном здании в центре города Газа была атакована квартира высокопоставленного лидера "Исламского джихада".



Позже террористическая организация подтвердила информацию о том, что Ияд аль-Хуссани и его личный помощник были убиты. Высокопоставленный член "Исламского джихада" был ключевой фигурой в террористической организации и принимал участие во всех решениях, касающихся ракетных обстрелов Израиля.



Он отвечал за установление прямого контакта с главарями террористической группировки и поддерживал постоянный контакт со всеми формированиями в Газе.



צה"ל ושב"כ מודיעים רשמית: איאד אל-חוסני, אחראי תיק המבצעים בג'יהאד, חוסל בדירת מסתור בעזה. היה דמות משמעותית בניהול הלחימה ובקבלת ההחלטות בארגון, ואיתו חוסל פעיל נוסף. אלחוסני הוא דמות מפתח בארגון והיה מעורב בכל ההחלטות הנוגעות לירי הרקטי ומטחי הרקטות@Doron_Kadosh pic.twitter.com/diZPR4T582 — גלצ (@GLZRadio) May 12, 2023