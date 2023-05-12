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ЦАХАЛ прокомментировал шестую ликвидацию в Газе
12.05.2023 18:29 Алина Груднева

ЦАХАЛ прокомментировал шестую ликвидацию в Газе

Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию шестого высокопоставленного члена "Исламского джихада" в Газе в рамках операции "Щит и стрела".

"ЦАХАЛ и ШАБАК нацелились на командующего военными операциями террористической организацией "Исламский джихад" в Газе", - сказано в сообщении.



По данным ЦАХАЛа, ликвидированный сегодня Ияд аль-Хуссани заменил командующего северным регионом террористической организации в Газе Халиля Бахитини, который стал одной из первых целей в самом начале операции "Щит и стрела".

Ранее палестинские СМИ сообщили, что в семиэтажном здании в центре города Газа была атакована квартира высокопоставленного лидера "Исламского джихада".

Позже террористическая организация подтвердила информацию о том, что Ияд аль-Хуссани и его личный помощник были убиты. Высокопоставленный член "Исламского джихада" был ключевой фигурой в террористической организации и принимал участие во всех решениях, касающихся ракетных обстрелов Израиля.

Он отвечал за установление прямого контакта с главарями террористической группировки и поддерживал постоянный контакт со всеми формированиями в Газе. 
 

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