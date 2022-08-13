



ЦАХАЛ прогнозирует прекращение огня в Газе на несколько лет

Армия обороны Израиля считает, что спокойствие в Газе может продлиться долгие годы, сообщила в пятницу телерадиокампания "Кан".



Оценка основана на сочетании нескольких факторов. Прежде всего, говорится в отчете, это операция "Страж стен", которая создала сдерживающий фактор против ХАМАС, а также уступки, которые Израиль делает в отношении Газы. Так что ХАМАСу есть что терять, если он решит нарушить режим прекращения огня.



Другой причиной ожидаемого спокойствия является сдерживание "Исламского джихада", достигнутое в ходе последней операции "Рассвет". По оценкам ЦАХАЛа, "Исламский джихад" больше не будет вступать в конфликты против Израиля без предварительной поддержки со стороны ХАМАС, сообщает Kan 11 News.



Начальник штаба ЦАХАЛ генерал-майор Авив Кохави в начале этой недели посетил авиабазу Тель-Ноф и встретился с подразделениями, участвовавшими в операции "Рассвет".



"У нас есть еще много планов, у нас есть много операций такого типа, как в Газе, так и на других аренах, и я говорю вам и говорю всем, кто нас слушает, мы не позволим ни одному террористу, ни на севере, ни в центре, ни на юге, навредить ни гражданам Государства Израиль, ни суверенитету Государства Израиль", – заявил Кохави.



"Мы самым простым образом говорим любой террористической организации, где бы она ни находилась: знайте, что мы ударим по вам за любое наступательное действие или любую угрозу", — заключил Начальник штаба ЦАХАЛ.

