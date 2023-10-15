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ЦАХАЛ продолжает ответные удары по Ливану
15.10.2023 10:43 Алина Груднева

ЦАХАЛ продолжает ответные удары по Ливану

Армия обороны Израиля представила подробности ответной атаки на обстрел мошава Штула по позициям террористов в Ливане.

"После обстрела противотанковыми ракетами в районе Штулы, ЦАХАЛ уничтожил источник артиллерийским огнем", - сообщили военные.

Уточняется, что террористы также обстреляли противотанковыми ракетами военный пост ЦАХАЛа на ливанской границе. В ответ ЦАХАЛ в настоязее время наносит удары по территории Ливана.
 

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