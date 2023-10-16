



ЦАХАЛ продолжает наносить удары по Газе: отчет и видео

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по объектам террористов в Газе.



Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа.



"За последние несколько часов были уничтожены десятки военных командных пунктов и минометных постов. Кроме того, был нанесен удар по оперативному командному центру Али Кади, одного из командиров спецназа ХАМАС "Нухба", убитого несколько дней назад", - пояснили военные.



По их словам, истребители ЦАХАЛа также уничтожили несколько террористов ХАМАС на территории военного комплекса, принадлежащего террористической организации.