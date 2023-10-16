ЦАХАЛ продолжает наносить удары по Газе: отчет и видео
Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по объектам террористов в Газе.
Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа.
"За последние несколько часов были уничтожены десятки военных командных пунктов и минометных постов. Кроме того, был нанесен удар по оперативному командному центру Али Кади, одного из командиров спецназа ХАМАС "Нухба", убитого несколько дней назад", - пояснили военные.
По их словам, истребители ЦАХАЛа также уничтожили несколько террористов ХАМАС на территории военного комплекса, принадлежащего террористической организации.
צה"ל ממשיך לתקוף ברצועת עזה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 16, 2023
בשעות האחרונות הושמדו עשרות מפקדות מבצעיות ועמדות שיגור של פצצות מרגמה. בנוסף, הושמדה מפקדתו הצבאית של עלי קאצ'י, אחד מהמפקדים בכוח הנח'בה של ארגון הטרור חמאס שחוסל לפני מספר ימים >> pic.twitter.com/zSJdvU7BLu