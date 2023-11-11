ЦАХАЛ продлевает действие гумкоридоров в Газе
Армия обороны Израиля продлевает работу гуманитарных коридоров в северной части Газы, чтобы дать возможность палестинцам эвакуироваться на юг.
Об этом сказал представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По его словам, сегодня главный эвакуационный коридор будет открыт в южном направлении в течение семи часов, с 9:00 до 16:00. Это дольше, чем в предыдущие разы.
Адраи добавил, что с 10:00 до 14:00 ЦАХАЛ сделает "тактическую паузу" в боевых действиях в лагере беженцев Джабалия.