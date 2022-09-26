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ЦАХАЛ призвали к бдительности: террористы могут устраивать засады
26.09.2022 20:07 Ольга Белозерова

ЦАХАЛ призвали к бдительности: террористы могут устраивать засады

Террористы в Иудее и Самарии предпринимают попытки "провокационных атак", в ходе которых они заманивают израильских солдат в засаду, привлекая их внимание.

Такое предупреждение сделали представители израильской службы безопасности, сообщает Jerusalem Post.

Так, подобная тактика была применена на прошлой неделе, когда под обстрел попали населенный пункт Хар-Браха возле Шхема и ближайший военный пост. 

Стрелку удалось скрыться, а во время обысков солдаты Армии обороны Израиля обнаружили не менее 60 гильз. 

Сотрудников разведки ЦАХАЛа и полевых наблюдателей просили быть бдительными и знать о подобных инцидентах, которые вновь происходят в Иудее и Самарии.

Кроме этого, палестинские социальные сети находятся под пристальным наблюдением для отслеживания и выявления лиц, которые потенциально могут совершить нападения.

Как сообщает Jerusalem Post, источники в израильских службах безопасности предупредили Палестинскую автономию и ее механизмы безопасности, что, если они не предпримут действия для предотвращения террористических атак и ожесточенных столкновений в Иудее и Самарии, это сделает ЦАХАЛ.

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