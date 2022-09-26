



ЦАХАЛ призвали к бдительности: террористы могут устраивать засады

Террористы в Иудее и Самарии предпринимают попытки "провокационных атак", в ходе которых они заманивают израильских солдат в засаду, привлекая их внимание.



Такое предупреждение сделали представители израильской службы безопасности, сообщает Jerusalem Post.



Так, подобная тактика была применена на прошлой неделе, когда под обстрел попали населенный пункт Хар-Браха возле Шхема и ближайший военный пост.



Стрелку удалось скрыться, а во время обысков солдаты Армии обороны Израиля обнаружили не менее 60 гильз.



Сотрудников разведки ЦАХАЛа и полевых наблюдателей просили быть бдительными и знать о подобных инцидентах, которые вновь происходят в Иудее и Самарии.



Кроме этого, палестинские социальные сети находятся под пристальным наблюдением для отслеживания и выявления лиц, которые потенциально могут совершить нападения.



Как сообщает Jerusalem Post, источники в израильских службах безопасности предупредили Палестинскую автономию и ее механизмы безопасности, что, если они не предпримут действия для предотвращения террористических атак и ожесточенных столкновений в Иудее и Самарии, это сделает ЦАХАЛ.