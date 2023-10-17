



ЦАХАЛ приступил к сбору разбитых автомобилей с места бойни в Реим

После того, как сотни молодых людей были убиты в результате террористического акта на фестивале Nova в Реим, силы безопасности начали собирать брошенные там автомобили.



Спустя 10 дней после массового убийства Реим, ЦАХАЛ начал сбор уничтоженных и сгоревших автомобилей, оставшихся на месте катастрофы. Машины, многие из которых обгорели и были пробиты выстрелами террористов, а некоторые остались целыми, эвакуируются на тыловой сборный пункт на юге страны, где оценивается их состояние с целью выплаты компенсации владельцам.



10 ימים לאחר הטבח: החל פינוי הרכבים מאזור מסיבת הטבע ליד רעים



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Прибывшие на пункт сбора автомобили осматривается силами безопасности, которые проверяют, не заложены ли в них взрывчатые вещества и заряды. После этого каждый автомобиль осматривается оценщиком, который оценивает нанесенный ему ущерб и определяет его текущую стоимость с целью определения размера компенсации, которую министерство обороны выплатит владельцу.На данном этапе армия не раскрывает место сбора, чтобы предотвратить движение граждан на юг. По всей видимости, в ближайшее время они свяжутся с владельцами автомобилей и предложат им забрать оставленные в машинах личные вещи. После этого автомобили, оставшиеся в хорошем состоянии, будут отправлены в гараж для ремонта за счет государства, а те, которые будут признаны непригодными к эксплуатации, будут отправлены на свалку, а их владельцам будет выплачена компенсация.