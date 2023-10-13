



ЦАХАЛ прекращает призыв срочников в армию до конца войны

Армия обороны Израиля официально объявила о приостановке набора новых призывников в боевые подразделения до завершения текущей военной операции. Обычный ноябрьский набор новых солдат откладывается, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ.



В заявлении ЦАХАЛ заверил родителей новобранцев-репатриантов, что Армия обороны Израиля не будет отправлять на передовую линию неопытных солдат, не прошедшего обязательный курс обучения. В настоящее время не планируется перенаправлять армию на дополнительную подготовку молодых солдат ЦАХАЛ, поскольку все осенние даты призыва перенесены. Вместо этого боевые подразделения комплектуются опытными резервистами, которые пройдут комплексную программу подготовки, включающую обязательную службу и ежегодные тренировочные сборы резервистов.



ЦАХАЛ также сообщил, что военные учения продолжаются на различных полигонах по всей стране. Гражданам настоятельно рекомендуется проявлять крайнюю осторожность и категорически не рекомендуется посещать эти районы без предварительного разрешения военных. Стоит отметить, что звуки стрельбы на этих полигонах могут быть слышны в разных частях Израиля.