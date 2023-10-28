



ЦАХАЛ предупредил западных журналистов в Газе

Амия обороны Израиля сделала предупреждение западным журналистам, находящимся в Газе, где те освещают ход войны.



В частности, ЦАХАЛ сообщил информационным агентствам Reuters и Agence France-Presse, что не может гарантировать безопасность репортеров.



А тем временем, в Газе на фоне массированных ударов Армии обороны Израиля в ночь на 28 октября упала сотовая связь и пропал свет. Некоторые СМИ сообщают, что не могут связаться со своими журналистами.



Накануне пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари предупредил, что сухопутные войска расширяют наземные операции в Газе. Из-за этого там началась паника.

