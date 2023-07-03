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ЦАХАЛ предупредил ХАМАС и Исламский джихад: не вмешивайтесь
03.07.2023 07:22 Аркадий Бочаровский

ЦАХАЛ предупредил ХАМАС и Исламский джихад: не вмешивайтесь


Высокопоставленный источник в органах безопасности сообщил новостному сайту Ynet, что ХАМАС и Палестинский Исламский джихад в Газе получили сообщения о том, что операция ЦАХАЛа ограничивается Дженином и что они не должны вмешиваться, иначе "мы ответим жестко".

Министр обороны Йоав Галлант приветствовал операцию в твиттере, заявив, что "любой, кто причинит вред гражданам Израиля, заплатит тяжелую цену".

"Мы внимательно следим за поведением нашего врага, оборонное ведомство готово к любому сценарию", - добавил Галлант.

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