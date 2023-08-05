



ЦАХАЛ представил первые результаты расследования гибели 19-летнего палестинца

Армия обороны Израиля представила предварительные результаты расследования вчерашних столкновений недалеко от Рамаллы, в результате которых погиб 19-летний палестинец.



"Вчера было получено сообщение о столкновениях между израильскими поселенцами и палестинцами в окрестностях деревни Бурка. После получения сообщения, на место происшествия были отправлены силы безопасности", - сказано в сообщении.



Уточняется, что столкновения произошли, когда поселенцы прибыли в окрестности деревни пасти овец. Палестинцы, в свою очередь, столпились, чтобы отогнать израильтян подальше от этого района.



Между обеими сторонами сначала произошла словесная перепалка, которая переросла в бросание камней. Палестинцы также начали запускать фейерверки в сторону поселенцев.



"В результате столкновения один палестинец был убит, еще четверо получили ранения. Также был обнаружен сожженный палестинский автомобиль. Несколько израильских мирных жителей получили ранения от брошенных в них камней", - сообщили в ЦАХАЛе.



Израильские военные прибыли на место происшествия, когда между сторонами уже произошли ожесточенные столкновения.



"Обстоятельства происшествия расследуются израильской полицией в сотрудничестве с ШАБАК", - добавили военные.