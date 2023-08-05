Новости » Арабо-израильский конфликт
ЦАХАЛ представил первые результаты расследования гибели 19-летнего палестинца
05.08.2023 15:11 Алина Груднева

ЦАХАЛ представил первые результаты расследования гибели 19-летнего палестинца

Армия обороны Израиля представила предварительные результаты расследования вчерашних столкновений недалеко от Рамаллы, в результате которых погиб 19-летний палестинец.

"Вчера было получено сообщение о столкновениях между израильскими поселенцами и палестинцами в окрестностях деревни Бурка. После получения сообщения, на место происшествия были отправлены силы безопасности", - сказано в сообщении.
 
Уточняется, что столкновения произошли, когда поселенцы прибыли в окрестности деревни пасти овец. Палестинцы, в свою очередь, столпились, чтобы отогнать израильтян подальше от этого района.

Между обеими сторонами сначала произошла словесная перепалка, которая переросла в бросание камней. Палестинцы также начали запускать фейерверки в сторону поселенцев.

"В результате столкновения один палестинец был убит, еще четверо получили ранения. Также был обнаружен сожженный палестинский автомобиль. Несколько израильских мирных жителей получили ранения от брошенных в них камней", - сообщили в ЦАХАЛе.

Израильские военные прибыли на место происшествия, когда между сторонами уже произошли ожесточенные столкновения.

"Обстоятельства происшествия расследуются израильской полицией в сотрудничестве с ШАБАК", - добавили военные.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы