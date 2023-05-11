



ЦАХАЛ: потребовалось два дня, чтобы убить командира

Армия обороны Израиля продолжит преследовать высокопоставленных членов "Исламского джихада".



По словам главы Южного командования Элиэзера Толедано, понадобилось всего два дня, чтобы ликвидировать замкомандира ракетного крыла Исламского джихада, использовавшего "живые щиты".



Он отметил, что ЦАХАЛ начал с ликвидации высокопоставленных членов "Исламского джихада" и в первом раунде ударов.



"Оттуда мы продолжили вторую атаку прошлой ночью, где убили командира ракетного крыла. А теперь мы убили его заместителя", — сказал Толедано.



По его словам, оба ликвидированных были ответственны за ракеты.



"Цель состоит в том, чтобы добраться до тех людей, которые используют живые щиты, чтобы защитить себя от нас, и вести боевые действия из городских районов. Наша разведка проделала очень впечатляющую работу", - подчеркнул он.

