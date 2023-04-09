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ЦАХАЛ: последние авиаудары были нанесены по базе сирийской армии
09.04.2023 07:10 Ирина Демьянова

ЦАХАЛ: последние авиаудары были нанесены по базе сирийской армии

Израильские военные говорят, что последние налеты ВВС в Сирии были нацелены на военный комплекс, принадлежащий 4-й дивизии сирийской армии, а также на радар и артиллерийские посты, используемые армией.

Удары стали ответом на шесть ракет, выпущенных из Сирии в сторону Голанских высот вчера вечером и сегодня рано утром, три из которых достигли израильской территории.

Ранее ЦАХАЛ ответил артиллерийскими ударами и ударами беспилотников по ракетным установкам, использовавшимся для запуска снарядов.

ЦАХАЛ добавляет, что “считает сирийское государство ответственным за все, что происходит на его территории, и не допустит попыток нарушения суверенитета Израиля”.

 

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