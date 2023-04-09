



ЦАХАЛ: последние авиаудары были нанесены по базе сирийской армии

Израильские военные говорят, что последние налеты ВВС в Сирии были нацелены на военный комплекс, принадлежащий 4-й дивизии сирийской армии, а также на радар и артиллерийские посты, используемые армией.



Удары стали ответом на шесть ракет, выпущенных из Сирии в сторону Голанских высот вчера вечером и сегодня рано утром, три из которых достигли израильской территории.



Ранее ЦАХАЛ ответил артиллерийскими ударами и ударами беспилотников по ракетным установкам, использовавшимся для запуска снарядов.



ЦАХАЛ добавляет, что “считает сирийское государство ответственным за все, что происходит на его территории, и не допустит попыток нарушения суверенитета Израиля”.



