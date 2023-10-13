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ЦАХАЛ: после взрыва в районе Ханита по Ливану открыт артиллерийский огонь
13.10.2023 17:06 Алина Груднева

ЦАХАЛ: после взрыва в районе Ханита по Ливану открыт артиллерийский огонь

Армия обороны Израиля прокомментировала последнее оповещение на севере Израиля.

По данным ЦАХАЛа, некоторое время назад прогремел взрыв у забора безопасности возле кибуца Ханита.

"Забор был слегка поврежден. В настоящее время ЦАХАЛ отвечает артиллерийским огнем по территории Ливана. Кроме того, была активирована тревога по поводу проникновения террористов в населенный пункт. Солдаты ЦАХАЛа в настоящее время обыскивают этот район", - сказано в сообщении.

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