ЦАХАЛ: после обстрела автобуса в Самарии ведется розыск подозреваемых
Армия обороны Израиля подтвердила информацию о том, что вечером, 19 апреля, был обстрелян автобус между перекрестком Тапуах и поселением Мигдалим в Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
В результате обстрела, были выявлены попадания в транспортное средство.
"О травмах не сообщалось. В этом районе были установлены блокпосты. Солдаты ЦАХАЛа обыскивают район в поисках подозреваемых", - сказано в сообщении.
מחבלים ירו על אוטובוס בין צומת תפוח לצומת מגדלים בשומרון, זוהו עליו פגיעות. בשלב זה, לא דווח על נפגעים@gal_sade @ItayBlumental pic.twitter.com/Ce7bSgM9PM— כאן חדשות (@kann_news) April 19, 2023