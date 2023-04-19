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ЦАХАЛ: после обстрела автобуса в Самарии ведется розыск подозреваемых
19.04.2023 21:55 Алина Груднева

ЦАХАЛ: после обстрела автобуса в Самарии ведется розыск подозреваемых

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о том, что вечером, 19 апреля, был обстрелян автобус между перекрестком Тапуах и поселением Мигдалим в Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В результате обстрела, были выявлены попадания в транспортное средство.

травмах не сообщалось. В этом районе были установлены блокпосты. Солдаты ЦАХАЛа обыскивают район в поисках подозреваемых", - сказано в сообщении.
 

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