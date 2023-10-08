



ЦАХАЛ поразил 150 целей в "террористическом гнезде" ХАМАСа

Армия обороны Израиля поразила в ходе авианалета в районе Шеджайя на севере Газы 150 террористических целей в рамках операции "Железные мечи".



"Десятки истребителей поразили 150 целей в районе Шеджайя, который является террористическим гнездом ХАМАСа. Именно оттуда исходили многие нападения на Израиль, в том числе во время недавнего вторжения", - сообщили в ЦАХАЛе.



Также удар нанесен по дому одного из главарей ХАМАСа Фараха Хамеда. Это место располагалось рядом с мечетью и тремя школами.



"Это свидетельствует о том, что террористическая организация ХАМАС использует святые места и гражданское население для проведения террористических операций", - добавили военные.