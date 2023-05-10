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ЦАХАЛ показал видео удара по позиции террористов "Исламского джихада"
10.05.2023 12:30 Алина Груднева

ЦАХАЛ показал видео удара по позиции террористов "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля показала момент удара в Газе, в ходе которого атаковала боевиков террористической организации "Исламский джихад", которые находились на ракетной позиции.

Соответствующие кадры обнародованы в пресс-службе ЦАХАЛа.

Военные подтвердили, что атака была совершена с воздуха, при помощи самолета.

"Самолет нацелился на террористов, направлявшихся к месту запуска ракет в городе Хан-Юнис", - сказано в заявлении.

В Армии обороны Израиля пообещали продолжать действовать для обеспечения безопасности граждан Израиля.
 

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