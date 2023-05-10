



ЦАХАЛ показал видео удара по позиции террористов "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля показала момент удара в Газе, в ходе которого атаковала боевиков террористической организации "Исламский джихад", которые находились на ракетной позиции.



Соответствующие кадры обнародованы в пресс-службе ЦАХАЛа.



Военные подтвердили, что атака была совершена с воздуха, при помощи самолета.



"Самолет нацелился на террористов, направлявшихся к месту запуска ракет в городе Хан-Юнис", - сказано в заявлении.



В Армии обороны Израиля пообещали продолжать действовать для обеспечения безопасности граждан Израиля.

