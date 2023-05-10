ЦАХАЛ показал видео удара по позиции террористов "Исламского джихада"
Армия обороны Израиля показала момент удара в Газе, в ходе которого атаковала боевиков террористической организации "Исламский джихад", которые находились на ракетной позиции.
Соответствующие кадры обнародованы в пресс-службе ЦАХАЛа.
Военные подтвердили, что атака была совершена с воздуха, при помощи самолета.
"Самолет нацелился на террористов, направлявшихся к месту запуска ракет в городе Хан-Юнис", - сказано в заявлении.
В Армии обороны Израиля пообещали продолжать действовать для обеспечения безопасности граждан Израиля.
כלי טיס תקף לפני זמן קצר כלי רכב ובו פעילי טרור שהיו בדרכם לעמדת שיגור רקטות בחאן יונס.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 10, 2023
צה"ל ימשיך לפעול על מנת לשמר את ביטחונם של תושבי מדינת ישראל. pic.twitter.com/VtpwsdoEeu