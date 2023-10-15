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ЦАХАЛ показал трофейное оружие, захваченное у ХАМАСа
15.10.2023 19:44 Аркадий Бочаровский

ЦАХАЛ показал трофейное оружие, захваченное у ХАМАСа

Самодельные мины, ракеты, РПГ, взрывчатка и гранаты - вот лишь некоторые из многочисленных боевых средств, использованных ХАМАСом во время внезапного нападения на поселения на юге страны, средств, которые были захвачены и обнаружены и которые ЦАХАЛ представил сегодня, 15 октября в Институте разборки боеприпасов на базе подразделения Яхалом.

Среди захваченного и представленного оружия - заряды для крепления танков, заряды для резки заграждений, различные типы гранат, самодельные мины, самодельные ракеты, самодельные РПГ и многое другое, например, заряды для резки металла, электрические взрывчатые вещества и таймеры. 

Оружия иранского производства не обнаружено, однако часть изъятых боеприпасов представляла собой рециклинг израильских снарядов из предыдущих раундов, которые не взорвались.

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