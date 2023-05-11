



ЦАХАЛ показал неудачные запуски из Газы в результате которых погибли палестинцы

В ходе операции "Рассвет" палестинцы приписали смерти гражданских пилотам ВВС ЦАХАЛа. Палестинская ракета упала на дом, который не имел никакого отношения ни к террористической организации, и которого не было на карте целей ЦАХАЛа в ходе операции.



ЦАХАЛ знал, что это был неудачный запуск, но ему было очень трудно доказать это, пока не появилось видео, которое показало, что ракета была запущена из Газы а и упала, даже не успев набрать скорость.



Для нынешней операции ЦАХАЛ был готов к подобным сценариям и установил специальные камеры для документирования запусков, перехватов и неудачных запусков ракет, и сегодня ночью это произошло. После более чем 100 ракет упавших на территории Газы появляются погибшие - и свидетельства их гибели. По данным ЦАХАЛа, четверо гражданских лиц, в том числе 10-летняя девочка, были убиты в результате падений ракет палестинской организации "Исламский джихад", упавших в секторе Газа только за последние сутки.

