



ЦАХАЛ: Погибший солдат был ранен в момент разъединения сил

Пресс-секретарь ЦАХАЛа, бригадный генерал Даниэль Хагари, прокомментировал сегодня утром тяжелый инцидент, в ходе которого погиб старший сержант Давид Ицхак: "Сегодня ночью наши войска покинули Дженин. Во время завершения операции мы потеряли солдата, старшего сержанта Давида Иегуду Ицхака, да будет благословенна его память. Мы обнимаем его семью".



"Саерет Эгоз, в составе которой служил Давид, действовали в очень сложном районе, в самом центре лагеря беженцев в Дженине. Там был плотный огонь, там были взрывные устройства. Во время разъединения сил Давид был ранен. Мы расследуем этот инцидент и сообщим о нем позже. Мы заплатили тяжелую цену за успешную операцию, и мы извлечем уроки из этого события".