



ЦАХАЛ подтверждает: в Сдот-Негев ранены двое жителей Газы

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о том, что в ходе попадания ракеты в Сдот-Негев пострадали жители Газы.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"Во время последнего обстрела невинных израильских гражданских лиц в районе на границе с Газой, ракета взорвалась на открытой местности, примыкающей к мошаву Шокеда. Первоначальное расследование показало, что двое из трех раненых являются жителями Газы, имеющими разрешение на работу в Израиле", - сказано в сообщении.



Израильские военные подчеркнули, что "Исламский джихад" без разбора направляет ракеты на ни в чем не повинных израильских гражданских лиц, при этом причиняя вред ни в чем не повинным жителям Газы как на израильской территории, так и внутри Газы.



"MАDA эвакуировала трех раненых для лечения в Израиле", - резюмировали в ЦАХАЛе.



По последним данным, двое госпитализированных в больницу "Сорока" раненых, получивших осколочные ранения, находятся в тяжелом состоянии, третий - в состоянии средней степени тяжести.

