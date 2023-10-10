ЦАХАЛ подтверждает: ликвидирован "министр экономики" ХАМАСа
Армия обороны Израиля подтвердила информацию о ликвидации "министра экономики", члена политбюро ХАМАСа Джавада Абу Шамаля.
Он управлял финансами террористической организации и выделял средства на террор внутри и за пределами Газы.
Ранее он руководил несколькими террористическими операциями, нацеленными на причинение вреда израильтянам.
Ранее также сообщалось о ликвидации еще одного члена политбюро ХАМАСа. По подтвержденным данным, убит Захария Абу Муамар - координатор действий ХАМАСа в Газе.