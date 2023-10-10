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ЦАХАЛ подтверждает: ликвидирован "министр экономики" ХАМАСа
10.10.2023 16:08 Алина Груднева

ЦАХАЛ подтверждает: ликвидирован "министр экономики" ХАМАСа

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о ликвидации "министра экономики", члена политбюро ХАМАСа Джавада Абу Шамаля.

Он управлял финансами террористической организации и выделял средства на террор внутри и за пределами Газы.

Ранее он руководил несколькими террористическими операциями, нацеленными на причинение вреда израильтянам.

Ранее также сообщалось о ликвидации еще одного члена политбюро ХАМАСа. По подтвержденным данным, убит Захария Абу Муамар - координатор действий ХАМАСа в Газе.
 

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