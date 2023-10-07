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ЦАХАЛ подтвердил захват ХАМАСом израильских заложников и гибель солдат в боях
07.10.2023 17:40 Наталья Богинская

ЦАХАЛ подтвердил захват ХАМАСом израильских заложников и гибель солдат в боях

Главный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари подтверждает, что террористическая группировка ХАМАС захватила израильтян в качестве заложников.

На брифинге для журналистов Хагари сообщил, что в боях погибли израильские солдаты. Никаких цифр о количестве заложников и убитых солдат не приводится.

Хагари сообщил, что на юге Израиля все еще продолжаются 22 места боевых действий, включая ситуации с заложниками в Беери и Офакиме.

ПО его словам, израильские войска уже сканируют каждый город на границе с Газой. По словам Хагари, к границе с Газой перебрасываются четыре дивизии, которые присоединятся к уже находящемуся там 31 батальону.

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