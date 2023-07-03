



ЦАХАЛ подтвердил удар по боевикам, напавшим на солдат возле мечети в Дженине

Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла авиаудар по палестинским боевикам, которые обстреливали израильские войска возле мечети в городе Дженин.



"Происходит перестрелка с боевиками, прилегающими к мечети в лагере беженцев Дженин, - говорится в сообщении ЦАХАЛа. - Самолет ЦАХАЛа нанес удар, чтобы устранить угрозу".



ЦАХАЛ сообщает, что более подробная информация об ударе будет предоставлена позже.



Инцидент произошел на фоне крупной операции ЦАХАЛа в Дженине.