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ЦАХАЛ подтвердил удар по боевикам, напавшим на солдат возле мечети в Дженине
03.07.2023 15:50 Ирина Демьянова

ЦАХАЛ подтвердил удар по боевикам, напавшим на солдат возле мечети в Дженине

Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла авиаудар по палестинским боевикам, которые обстреливали израильские войска возле мечети в городе Дженин.

"Происходит перестрелка с боевиками, прилегающими к мечети в лагере беженцев Дженин, - говорится в сообщении ЦАХАЛа. - Самолет ЦАХАЛа нанес удар, чтобы устранить угрозу".

ЦАХАЛ сообщает, что более подробная информация об ударе будет предоставлена позже.

Инцидент произошел на фоне крупной операции ЦАХАЛа в Дженине.

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