ЦАХАЛ подтвердил удар по боевикам, напавшим на солдат возле мечети в Дженине
Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла авиаудар по палестинским боевикам, которые обстреливали израильские войска возле мечети в городе Дженин.
"Происходит перестрелка с боевиками, прилегающими к мечети в лагере беженцев Дженин, - говорится в сообщении ЦАХАЛа. - Самолет ЦАХАЛа нанес удар, чтобы устранить угрозу".
ЦАХАЛ сообщает, что более подробная информация об ударе будет предоставлена позже.
Инцидент произошел на фоне крупной операции ЦАХАЛа в Дженине.