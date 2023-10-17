



ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию "важной шишки" ХАМАСа и показал видео

Армия обороны Израиля совместном с ШАБАКом подтверждают информацию о ликвидации высокопоставленного члена ХАМАСа в ходе операции "Железные мечи" в Газе.



"Истребители ЦАХАЛа по разведданным ШАБАКа ликвидировали одного из высокопоставленных членов террористической организации ХАМАС Аймана Нофаля, который был командиром центральной бригады в Газе и бывшим главой военной разведки ХАМАСа", - подтвердили израильские военные.



Поясняется, что Нофаль организовал множество террористических атак против Израиля и сил безопасности, а также руководил ракетными обстрелами по мирным городам.



"В прошлом он занимался производством и разработкой оружия, был соучастником многих террористических атак и даже участвовал в планировании похищения капрала Гилада Шалита в 2006 году. Нофаль был одним из самых влиятельных высокопоставленных членов террористической организации и был близок к экс-главе боевого крыла Мухаммеду Дафу", - пояснили военные.