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ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террористов в Дженине с помощью БПЛА
21.06.2023 21:45 Ирина Демьянова

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террористов в Дженине с помощью БПЛА

Армия обороны Израиля подтвердила, что впервые за несколько лет они уничтожили группу террористов в районе Дженина с помощью удара беспилотника.

Согласно совместному заявлению ЦАХАЛа и ШАБАК, боевики открыли огонь по контрольно-пропускному пункту Джаламе к северу от города Дженин.

Армия обороны Израиля и ШАБАК заявляют, что после нападения на блокпост беспилотник нанес удар по их автомобилю.

Группа террористов несет ответственность за ряд недавних перестрелок на севере Иудеи и Самарии.

Пока неизвестно, сколько палестинцев было убито или ранено в результате удара.


 

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