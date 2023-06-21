



ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террористов в Дженине с помощью БПЛА

Армия обороны Израиля подтвердила, что впервые за несколько лет они уничтожили группу террористов в районе Дженина с помощью удара беспилотника.



Согласно совместному заявлению ЦАХАЛа и ШАБАК, боевики открыли огонь по контрольно-пропускному пункту Джаламе к северу от города Дженин.



Армия обороны Израиля и ШАБАК заявляют, что после нападения на блокпост беспилотник нанес удар по их автомобилю.



Группа террористов несет ответственность за ряд недавних перестрелок на севере Иудеи и Самарии.



Пока неизвестно, сколько палестинцев было убито или ранено в результате удара.





