ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террористов в Дженине с помощью БПЛА
Армия обороны Израиля подтвердила, что впервые за несколько лет они уничтожили группу террористов в районе Дженина с помощью удара беспилотника.
Согласно совместному заявлению ЦАХАЛа и ШАБАК, боевики открыли огонь по контрольно-пропускному пункту Джаламе к северу от города Дженин.
Армия обороны Израиля и ШАБАК заявляют, что после нападения на блокпост беспилотник нанес удар по их автомобилю.
Группа террористов несет ответственность за ряд недавних перестрелок на севере Иудеи и Самарии.
Пока неизвестно, сколько палестинцев было убито или ранено в результате удара.