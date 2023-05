ЦАХАЛ поделился подробностями атаки в Газе

Армия обороны Израиля предоставила подробности новой атаки позиций террористов "Исламского джихада" в Газе.



"Недавно истребители ЦАХАЛа нанесли удар по четырем военным постам террористической организации "Исламский джихад" в Газе. Один из постов использовался командиром бригады Рафиах. Самолет ЦАХАЛа также поразил минометную установку в южной части Газы", - сказано в сообщении.



Уточняется, что ранее "Исламский джихад" запустил ракеты по югу Израиля. В ответ самолет ЦАХАЛа нанес удар по району, откуда были выпущены ракеты, в южной части Газы.

IDF says it struck an Islamic Jihad mortar launching position in Gaza pic.twitter.com/NzkmZeJTpQ