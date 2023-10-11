



ЦАХАЛ: план ХАМАС заключался в захвате и удержании коридора у Газы

В среду, 11 октября, ЦАХАЛ объявил, что разведданные, полученные в ходе боев с ХАМАСом на границе Газы, доказывают, что план террористической группировки состоял в захвате этого района и его удержании в течение неопределенного времени.



Оборудование, предметы материально-технического снабжения и другие данные свидетельствуют о том, что террористы рассчитывали остаться в этом районе и подготовились к такой операции, но столкнулись с более быстрой и мощной контратакой, чем та, которую они предполагали.



Если на первом этапе вторжения ХАМАСу удалось застать врасплох ЦАХАЛ и Израиль, то, очевидно, что ответные действия ЦАХАЛа на втором этапе, а не более длительный период шока, ожидания и переговоров о заложниках, застали ХАМАС врасплох.