



ЦАХАЛ: первоначальные удары достигли цели, атаки могут усилиться

Военный представитель контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Силы обороны Израиля достигли своих целей, нанеся первые удары по Газе против высокопоставленных членов палестинской террористической группировки “Исламский джихад”.



“На данном этапе мы добились того, что ставили перед собой, попали в цели, а при необходимости будем еще углублять атаки. Мы готовы к любому сценарию“, — сказал Хагари журналистам.



По его словам, ожидается, что в ближайшие дни ЦАХАЛ призовет несколько сотен резервистов, в основном из ВВС, Южного командования и разведывательных подразделений.



Армия обороны Израиля назвала операцию “Щит и стрела”.



“Это оборонительная и наступательная операция”, — говорит Хагари.

