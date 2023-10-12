



ЦАХАЛ перекидывает резервы на границу с Ливаном

Армия обороны Израиля заявляет, что перекинула резервные силы в города на границе с Ливаном на фоне общего участившиеся атаки на севере.



"Силы выполняют в городах различные задачи по обороне, в том числе патрулирование, развертывание блокпостов, чтобы обеспечить безопасность жителей", — сказано в заявлении.



Напряженность на севере Израиля в последние дни была высокой. На границе произошли несколько столкновений, ответственность за часть из них взяла "Хизбалла", а часть - ХАМАС.

