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ЦАХАЛ перекидывает резервы на границу с Ливаном
12.10.2023 08:38 Алина Груднева

ЦАХАЛ перекидывает резервы на границу с Ливаном

Армия обороны Израиля заявляет, что перекинула резервные силы в города на границе с Ливаном на фоне общего участившиеся атаки на севере.

"Силы выполняют в городах различные задачи по обороне, в том числе патрулирование, развертывание блокпостов, чтобы обеспечить безопасность жителей", — сказано в заявлении.

Напряженность на севере Израиля в последние дни была высокой. На границе произошли несколько столкновений, ответственность за часть из них взяла "Хизбалла", а часть - ХАМАС.

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