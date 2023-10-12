ЦАХАЛ перекидывает резервы на границу с Ливаном
Армия обороны Израиля заявляет, что перекинула резервные силы в города на границе с Ливаном на фоне общего участившиеся атаки на севере.
"Силы выполняют в городах различные задачи по обороне, в том числе патрулирование, развертывание блокпостов, чтобы обеспечить безопасность жителей", — сказано в заявлении.
Напряженность на севере Израиля в последние дни была высокой. На границе произошли несколько столкновений, ответственность за часть из них взяла "Хизбалла", а часть - ХАМАС.
כחלק מקידום המוכנות של כוחות צה״ל בגזרת פיקוד הצפון נפרסו בימים האחרונים כוחות מילואים ביישובים הסמוכים לגדר הגבול בצפון. הכוחות מבצעים משימות הגנה שונות בישובים הכוללות סיורים, מארבים ופריסת מחסומים, זאת על מנת להבטיח את ביטחונם של התושבים >> pic.twitter.com/Cnk0Y0PQ8Y— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 12, 2023