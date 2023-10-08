



ЦАХАЛ: Перехват Patriot на границе с Ливаном оказался ложной тревогой

Армия обороны Израиля заявляет, что запуск системы ПВО Patriot на севере Израиля был ложной тревогой.



ЦАХАЛ утверждает, что обнаружил в воздухе подозрительный объект, приближающийся к северу Израиля, и выпустил по нему ракету-перехватчик.



После первоначального расследования выяснилось, что это не беспилотник, утверждают военные.



"Угрозы для жителей нет", – добавляют в ЦАХАЛе.



Военные утверждают, что, вопреки различным сообщениям, они не наносили новых ударов по Ливану.

