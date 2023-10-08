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ЦАХАЛ: Перехват Patriot на границе с Ливаном оказался ложной тревогой
08.10.2023 16:20 Наталья Богинская

ЦАХАЛ: Перехват Patriot на границе с Ливаном оказался ложной тревогой

Армия обороны Израиля заявляет, что запуск системы ПВО Patriot на севере Израиля был ложной тревогой.

ЦАХАЛ утверждает, что обнаружил в воздухе подозрительный объект, приближающийся к северу Израиля, и выпустил по нему ракету-перехватчик.

После первоначального расследования выяснилось, что это не беспилотник, утверждают военные. 

"Угрозы для жителей нет", – добавляют в ЦАХАЛе.

Военные утверждают, что, вопреки различным сообщениям, они не наносили новых ударов по Ливану.
 

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