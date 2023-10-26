ЦАХАЛ передал видеообращение украинским военным
С самого начала варварского нападения ХАМАС на Израиль украинские военные неустанно поддерживал Армию обороны Израиля.
Редакция Mignews также приняла участие в ретрансляции этого прекрасного флешмоба.
Сегодня мы передаем привет от бойцов Армии обороны Израиля украинским военным.
Ответное видео войнам Украины от солдат ЦАХАЛа.— 🇮🇱🇺🇦Vlad Ashur🇺🇦🇮🇱 (@HappyBlyaEnd) October 24, 2023
Слава Україні!!!
עם ישראל חי!!!
Разом переможем!!!
יחד ננצח!!! pic.twitter.com/0fBUZfGlRT