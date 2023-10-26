



ЦАХАЛ передал видеообращение украинским военным

С самого начала варварского нападения ХАМАС на Израиль украинские военные неустанно поддерживал Армию обороны Израиля.



Редакция Mignews также приняла участие в ретрансляции этого прекрасного флешмоба.



Сегодня мы передаем привет от бойцов Армии обороны Израиля украинским военным.