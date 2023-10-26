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ЦАХАЛ передал видеообращение украинским военным
26.10.2023 04:30 Катя Шульц

ЦАХАЛ передал видеообращение украинским военным

С самого начала варварского нападения ХАМАС на Израиль украинские военные неустанно поддерживал Армию обороны Израиля. 

Редакция Mignews также приняла участие в ретрансляции этого прекрасного флешмоба.

Сегодня мы передаем привет от бойцов Армии обороны Израиля украинским военным.




 

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