



ЦАХАЛ перебросил три дополнительных батальона в ПА

ЦАХАЛ направил три дополнительных батальона в ПА на фоне обострения напряженности после двух обстрелов в Иерусалиме. Военные обосновывают решение оценкой ситуации, проведенной высшим командным составом.



Развертываемые батальоны – 101-й парашютно-десантный батальон, парашютно-разведывательный батальон и 17-й батальон Школы пехотных корпусных профессий и командиров отделений.



101-й и разведывательный батальон был переброшен в пятницу, остальные подразделения – в субботу.



Напряженность резко возросла с утра четверга, когда в результате рейда ЦАХАЛа в городе Дженин в Самарии против террористической ячейки погибли девять палестинцев, большинство из которых были боевиками и членами группировки.