



ЦАХАЛ: Палестинцы, заложившие взрывное устройство на шоссе в ПА, ликвидированы

Военные заявили, что в воскресенье вечером израильские войска застрелили палестинца в центральной части ПА после того, как он заложил взрывное устройство на шоссе.



По данным ЦАХАЛа, солдаты Корпуса сбора боевой разведки обнаружили и открыли огонь по подозреваемому, который якобы заложил бомбу на шоссе 458 недалеко от палестинской деревни Аль-Мугайир.



На место происшествия были вызваны армейские саперы, чтобы обезвредить устройство, сообщили в ЦАХАЛе.



Инцидент произошел через несколько часов после того, как палестинские боевики открыли огонь по поселению на севере Иудеи и Самарии и городу в Израиле, граничащему с заборм безопасности, нанеся небольшой ущерб.



В ЦАХАЛе заявили, что начали розыск подозреваемых в стрельбе. Ответственность за теракт взяло на себя местное крыло палестинской террористической группировки “Исламский джихад”».