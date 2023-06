ЦАХАЛ отправляет еще 2 батальона в Иудею и Самарию

Силы обороны Израиля в воскресенье усилили присутствие в Иудее и Самарии двумя дополнительными батальонами после недавней серии нападений поселенцев на палестинские деревни и города.



В ЦАХАЛе заявили, что решение было принято после новой оценки ситуации с безопасностью в данном районе.



В субботнем совместном заявлении глав ЦАХАЛа, полиции и службы безопасности ШАБАК говорилось, что военные отвлекут и увеличат силы, чтобы предотвратить нападения поселенцев на палестинцев.



На прошлой неделе, после смертельного теракта на заправочной станции недалеко от поселка Эли, армия перебросила в этот район еще четыре батальона..



Обычно дивизия АОИ в Иудее и Самарии насчитывает 13 батальонов. За последние 18 месяцев это число колебалось из-за антитеррористического наступления после серии смертоносных палестинских террористических атак, достигнув в октябре 2022 года 26 батальонов.



После развертывания в воскресенье в Иудее и Самарии будет дислоцировано 25 батальонов, сообщил The Times of Israel представитель вооруженных сил.

С начала года в результате терактов палестинцев в Израиле и в Иудее и Самарии погибли 24 человека.



По подсчетам The Times of Israel, за это время было убито 134 палестинца с Иудеи и Самарии, большинство из них во время столкновений с силами безопасности или во время нападений, но некоторые из них были посторонними гражданскими лицами, а другие были убиты при невыясненных обстоятельствах.