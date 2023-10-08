Новости » Арабо-израильский конфликт
ЦАХАЛ опубликовал список 18 погибших солдат
08.10.2023 13:59 Аркадий Бочаровский

ЦАХАЛ опубликовал список 18 погибших солдат


ЦАХАЛ продолжает публиковать списки погибших в боях с террористами ХАМАСа военнослужащих.

Пресс-служба ЦАХАЛа разрешила опубликовать имена еще 18 военнослужащих, погибших с начала боевых действий: 

Полковник Рой Йосеф Леви (44 года) из Шавей Цион; 

Подполковник Йонатан Цур (33 года) из Кдумим; 

Майор Авраам Хубелашвили (26 лет) из Ашдода; 

Сержант Итай-Эль Марциано (20 лет); 

Рядовой Офир Давидян (18 лет) из Патиш; 

Капитан Таль Грошка (25) из Кфар-Сабы; 

Капитан Арье Шломо Зиринг (27) из Раананы; 

Сержант Или Гамзо (20) из Ашдода; 

Сержант Охад Коэн (20) из Идан; 

Капрал Итамар Аиш (19) из Кирьят-Гата; 

Майор Идо Иегошуа (27) из Явне; 

Капрал Ури Локер (19) из Пардес Хана-Каркур; 

Майор (резерва) Омри Михаэли (35) из Нес Ционы; 

Старший сержант Виталий Скипкевич (21) из Ариэля; 

Лейтенант Шохам Томер (23) из Сригим; 

Лейтенант Итай Маор (23) из Рош Ха-Аина; 

Лейтенант Ром Шломи (23) из Мошав Ганот; 

Капрал Ярон Зоар (19) из Кирьят-Аты.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы