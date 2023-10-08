



ЦАХАЛ опубликовал список 18 погибших солдат



ЦАХАЛ продолжает публиковать списки погибших в боях с террористами ХАМАСа военнослужащих.



Пресс-служба ЦАХАЛа разрешила опубликовать имена еще 18 военнослужащих, погибших с начала боевых действий:



Полковник Рой Йосеф Леви (44 года) из Шавей Цион;



Подполковник Йонатан Цур (33 года) из Кдумим;



Майор Авраам Хубелашвили (26 лет) из Ашдода;



Сержант Итай-Эль Марциано (20 лет);



Рядовой Офир Давидян (18 лет) из Патиш;



Капитан Таль Грошка (25) из Кфар-Сабы;



Капитан Арье Шломо Зиринг (27) из Раананы;



Сержант Или Гамзо (20) из Ашдода;



Сержант Охад Коэн (20) из Идан;



Капрал Итамар Аиш (19) из Кирьят-Гата;



Майор Идо Иегошуа (27) из Явне;



Капрал Ури Локер (19) из Пардес Хана-Каркур;



Майор (резерва) Омри Михаэли (35) из Нес Ционы;



Старший сержант Виталий Скипкевич (21) из Ариэля;



Лейтенант Шохам Томер (23) из Сригим;



Лейтенант Итай Маор (23) из Рош Ха-Аина;



Лейтенант Ром Шломи (23) из Мошав Ганот;



Капрал Ярон Зоар (19) из Кирьят-Аты.





