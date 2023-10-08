ЦАХАЛ опубликовал список 18 погибших солдат
ЦАХАЛ продолжает публиковать списки погибших в боях с террористами ХАМАСа военнослужащих.
Пресс-служба ЦАХАЛа разрешила опубликовать имена еще 18 военнослужащих, погибших с начала боевых действий:
Полковник Рой Йосеф Леви (44 года) из Шавей Цион;
Подполковник Йонатан Цур (33 года) из Кдумим;
Майор Авраам Хубелашвили (26 лет) из Ашдода;
Сержант Итай-Эль Марциано (20 лет);
Рядовой Офир Давидян (18 лет) из Патиш;
Капитан Таль Грошка (25) из Кфар-Сабы;
Капитан Арье Шломо Зиринг (27) из Раананы;
Сержант Или Гамзо (20) из Ашдода;
Сержант Охад Коэн (20) из Идан;
Капрал Итамар Аиш (19) из Кирьят-Гата;
Майор Идо Иегошуа (27) из Явне;
Капрал Ури Локер (19) из Пардес Хана-Каркур;
Майор (резерва) Омри Михаэли (35) из Нес Ционы;
Старший сержант Виталий Скипкевич (21) из Ариэля;
Лейтенант Шохам Томер (23) из Сригим;
Лейтенант Итай Маор (23) из Рош Ха-Аина;
Лейтенант Ром Шломи (23) из Мошав Ганот;
Капрал Ярон Зоар (19) из Кирьят-Аты.