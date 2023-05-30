



ЦАХАЛ раскрыл подробности контртеррористической операции в лагере Нур-Шамс

В ходе совместной операции сил безопасности в лагере Нур-Шамс были задержаны двое разыскиваемых подозреваемых в причастности к террористической деятельности, допрошено несколько подозреваемых и проведен обыск в нескольких зданиях в этом районе. В ходе операции был открыт массированный огонь и брошены бутылки с зажигательной смесью в сторону сил безопасности, которые ответили боевым огнем.



Солдат ЦАХАЛа получил ранение средней тяжести шрапнелью от взрывного устройства. Он был доставлен в больницу для получения медицинской помощи. Его семья уведомлена.



Силы также провели операцию по устранению завала в одном из зданий, чтобы позволить силам безопасно покинуть лагерь. Кроме того, солдаты ЦАХАЛа применили средства подавления беспорядков против буйства вооруженных боевиков в этом районе.



Силы провели операции в городах Сильвад и Абу-Дис и задержали еще трех подозреваемых, находящихся в розыске. Солдаты также обследовали место жительства одного из террористов, совершивших нападение со стрельбой в общине Хамра, в ходе которого были убиты женщины из семьи Ди. Солдаты также обследовали место жительства нападавшего, руководившего стрельбой, в результате которой был убит старший сержант Идо Барух.



Подозреваемые были переданы силам безопасности для дальнейшего допроса.