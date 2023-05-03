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ЦАХАЛ опубликовал кадры ночных ударов по Газе
03.05.2023 07:03 Аркадий Бочаровский

ЦАХАЛ опубликовал кадры ночных ударов по Газе

ЦАХАЛ опубликовал кадры ночных ударов, нанесенных по целям ХАМАС в секторе Газа рано утром в среду.

Удары ЦАХАЛа были нанесены после ночи ракетных обстрелов со стороны ХАМАСа и других палестинских террористических группировок.

В сообщении на своей странице в Твиттере ЦАХАЛ  опубликовал ролик с подписью: "В ответ на десятки ракет, выпущенных по Израилю из Газы, ЦАХАЛ нанес удары по местам производства оружия, военным комплексам и подземным террористическим туннелям, принадлежащим террористическим организациям".

"Терроризм в любом месте представляет угрозу для гражданского населения повсюду".
 


 

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