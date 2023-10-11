



ЦАХАЛ опубликовал имена 20 погибших солдат

ЦАХАЛ опубликовал имена 20 погибших солдат:



Старший сержант Итай Иегуда Бауси, 22 года, Явне, боец подразделения Дувдеван, бригада коммандос



Сержант Адам Агмон, 21 год, из Кумин, командир отделения в 450-м батальоне



Сержант Авиад Ривлин, 23 года, из Отниэль, солдат бригады логистики сухопутных войск



Старший сержант (резерва) Реувен Шишпортис, 36 лет, из Шломит, отряд самообороны



Рядовой Мия Виалово Поло, 19 лет, из Гиватаима, штаб сбора данных 414 батальона пограничной охраны



Сержант Авиэль Малкмо, 21 год, из Кирьят-Аты, боец подразделения Эгоз, бригада коммандос



Рядовой Йонатан Элизари, 19 лет, из Алон-Швут, курсант школы десантников



Сержант Давид Йерихай, 21 год, из Ришон Ле Циона, боец 13-го батальона бригады Голани



Сержант Даниэль Спербер, 20 лет, из Иегуд-Моносон, разведчик 414-го батальона пограничной охраны



Капрал Ширель Мор, 19 лет, из Раананы, наблюдатель 414-м батальоне пограничной охраны



Сержант Юваль Яффе, 21 год, из Цофит, штаб 7-й бригады



Старший сержант Йохай Дохан, 26 лет, из Кирьят-Арбы, командир взвода в 13-м батальоне бригады Голани



Лейтенант Шила Раухбергер, 23 года, из Эли, командир взвода 51-го батальона бригады Голани



Сержант Офек Руссо, 21 год, Кадима-Цоран, водолаз Шаетет-13



Сержант Шимон Эльрой Бен Шитрит, 20 лет, из Бейт-Шеан, наблюдатель 414-го батальона пограничного корпуса



Лейтенант Идан Балуй, 21 год, из Ришон Ле-Циона, батальонный офицер связи 13-го батальона бригады Голани



Лейтенант Шир Эйлат, 20 лет, из Кфар-Шмуэль, командир взвода 414-го батальона пограничной охраны



Капрал Илай Бен Моха, 20 лет, из Ашдода, боец 51-го батальона бригады Голани.



Капитан Саги Голан, 30 лет, из Раананы, офицер Школы войны с террором (ЛОТАР)



Капрал Авив Хаджадж, 19 лет, из Галит, боец батальона 414 пограничного корпуса.



Вечная память!















