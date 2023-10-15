



ЦАХАЛ опубликовал доказательства препятствования ХАМАСом эвакуации населения

ХАМАС попытался помешать палестинцам эвакуироваться из северной части сектора Газа, установив блокпосты на маршрутах эвакуации, определенных ЦАХАЛом, сообщило в субботу, 14 октября, подразделение пресс-службы ЦАХАЛ.



В пятницу, 13 октября, ЦАХАЛ опубликовал инструкции для жителей северной части Газы, предписывающие им эвакуироваться на юг Газы в связи с запланированными военными операциями в городе Газа, расхоложенном на севере сектора Газа. Над сектором Газа были сброшены листовки с инструкциями, а также опубликована карта, на которой отмечено, какие дороги можно использовать для эвакуации.



"Террористы ХАМАСа скрываются в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, в которых проживают ни в чем не повинные мирные жители Газы", - говорится в заявлении ЦАХАЛ, опубликованном в пятницу.



"Граждане города Газа, эвакуируйтесь на юг ради собственной безопасности и безопасности своих семей и отдалитесь от террористов ХАМАС, которые используют вас в качестве живого щита. В последующие дни ЦАХАЛ продолжит активные действия в городе Газа и приложит все усилия, чтобы не причинить вреда гражданскому населению."



Официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари предупредил в субботу вечером, 14 октября, что ЦАХАЛ нанесет очень обширные удары по городу Газа в ближайшем будущем.