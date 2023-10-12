



ЦАХАЛ: опознано 361 из 854 тел гражданских лиц, а также 222 солдатов

Армия обороны Израиля опознала подавляющее большинство солдат, убитых террористами ХАМАС во время их нападения на юг Израиля в выходные.

Семьи 222 солдат были официально уведомлены, а их имена обнародованы.



Процесс идентификации убитых солдат был относительно быстрым, поскольку в армии есть базы данных их отпечатков пальцев и снимков зубов, а сами солдаты имеют жетоны. Военные планируют похоронить всех убитых солдат к полудню пятницы.



С гражданскими ситуация обстоит сложнее. По состоянию на сегодняшний день на базу раввинатов ЦАХАЛа для опознания были доставлены в общей сложности 854 тела гражданских лиц. Из них опознаны только 361, а захоронены 264.



Прежде чем власти разрешат тело для захоронения, необходимо провести анализы ДНК и сделать фотографии, которые затем просматриваются в различных национальных базах данных. В некоторых случаях семьи просят прийти и опознать своих близких. Этот процесс идет медленно из-за нехватки опытного персонала и оборудования, а также катастрофически высокого числа погибших, которое, как сообщается, превысило 1300 человек.



Тела палестинских террористов по-прежнему разбросаны по югу Израиля, их медленно собирают и переправляют в другое учреждение. ЦАХАЛ также проводит тесты ДНК на телах тех, кто предположительно является палестинскими террористами, на случай любой потенциальной путаницы.