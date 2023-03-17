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ЦАХАЛ: операция "Волнорез" помогла спасти сотни жизней израильтян | Фото: ЦАХАЛ
17.03.2023 16:10 Алина Груднева

ЦАХАЛ: операция "Волнорез" помогла спасти сотни жизней израильтян

Контртеррористическая операция Армии обороны Израиля в Иудее и Самарии спасла сотни жизней израильтян.

Как отметил в комментарии JNS глава отдела международной прессы ЦАХАЛа майор Нир Динар, действия сил безопасности имеют несколько основных целей.

Первая  - увеличение количества батальонов, вторая - рост числа арестов, прежде всего, в Шхеме и Дженине.

В 2022 году 33 израильтянина погибли в результате терактов, а в нынешнем году число жертв резко сократилось спустя 3,5 месяца после начала операции - до 14 человек.

В ЦАХАЛе утверждают, что сотни израильтян были спасены, благодаря рейдам в Иудее и Самарии.

Между тем, число погибших палестинцев в ходе операции в Иудее и Самарии в 2023 году составило 70, из них большинство были вооруженными террористами.
В прошлом году их было более 140 человек, что являлось самым высоким показателем с 2004 года.

В свою очередь, "Волнорез" нанес урон защите северной границы от "Хизбаллы", поскольку большие силы сосредоточены на Иудее и Самарии.
 

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