



ЦАХАЛ: операция в Газе идет поэтапно, ХАМАС ослаблен

В ходе расширенной операции Армии обороны Израиля в Газе ни один израильских солдат не пострадал.



По словам представителя ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари, кампания продвигается поэтапно. В операции в Газе участвуют сухопутные войска.



"В действиях участвуют пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские силы с сильной огневой поддержкой ВВС. Наши силы все еще находятся в Газе", - отметил он.



Хагари также подтвердил информацию о ликвидации двух командиров ХАМАСа в результате ночных ударов в Газе.



"Их устранение - отличный прогресс на этапах войны. Последние ликвидации помогают бороться с более ослабленным врагом", - подчеркнул он.