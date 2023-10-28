ЦАХАЛ: операция в Газе идет поэтапно, ХАМАС ослаблен
В ходе расширенной операции Армии обороны Израиля в Газе ни один израильских солдат не пострадал.
По словам представителя ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари, кампания продвигается поэтапно. В операции в Газе участвуют сухопутные войска.
"В действиях участвуют пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские силы с сильной огневой поддержкой ВВС. Наши силы все еще находятся в Газе", - отметил он.
Хагари также подтвердил информацию о ликвидации двух командиров ХАМАСа в результате ночных ударов в Газе.
"Их устранение - отличный прогресс на этапах войны. Последние ликвидации помогают бороться с более ослабленным врагом", - подчеркнул он.
תיעוד מפעילות כוחות קרקעיים של צה״ל ברצועת עזה: pic.twitter.com/9dqUzXP7in— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 28, 2023