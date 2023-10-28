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ЦАХАЛ: операция в Газе идет поэтапно, ХАМАС ослаблен
28.10.2023 11:37 Алина Груднева

ЦАХАЛ: операция в Газе идет поэтапно, ХАМАС ослаблен

В ходе расширенной операции Армии обороны Израиля в Газе ни один израильских солдат не пострадал.

По словам представителя ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари, кампания продвигается поэтапно. В операции в Газе участвуют сухопутные войска.

"В действиях участвуют пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские силы с сильной огневой поддержкой ВВС. Наши силы все еще находятся в Газе", - отметил он.

Хагари также подтвердил информацию о ликвидации двух командиров ХАМАСа в результате ночных ударов в Газе.

"Их устранение - отличный прогресс на этапах войны. Последние ликвидации помогают бороться с более ослабленным врагом", - подчеркнул он.

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