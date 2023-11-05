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ЦАХАЛ окружил город Газа и разделил прибрежный анклав на 2 части
05.11.2023 20:40 Анатолий Кравченко

ЦАХАЛ окружил город Газа и разделил прибрежный анклав на 2 части

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что израильские войска полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.

По его словам, войска, возглавляемые разведывательным подразделением бригады "Голани", "достигли береговой линии и удерживают ее".

"Сегодня есть северная Газа и южная Газа", - говорит Хагари.

По его словам, ЦАХАЛ по-прежнему будет разрешать гражданским лицам покидать север Газы и двигаться на юг.

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