



ЦАХАЛ окружил город Газа и разделил прибрежный анклав на 2 части

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что израильские войска полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.



По его словам, войска, возглавляемые разведывательным подразделением бригады "Голани", "достигли береговой линии и удерживают ее".



"Сегодня есть северная Газа и южная Газа", - говорит Хагари.



По его словам, ЦАХАЛ по-прежнему будет разрешать гражданским лицам покидать север Газы и двигаться на юг.