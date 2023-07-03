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ЦАХАЛ обнаружил под мечетью в Дженине тоннель с оружием и взрывчаткой
03.07.2023 18:25 Ирина Демьянова

ЦАХАЛ обнаружил под мечетью в Дженине тоннель с оружием и взрывчаткой

Армия обороны Израиля сообщает, что войска обнаружили скрытые подземные хранилища с оружием и взрывчаткой внутри мечети в городе Дженин.

После длительных перестрелок с вооруженными палестинцами, укрывшимися внутри мечети, израильским силам удалось прорваться внутрь, сообщает ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ сообщает, что на первом этаже военнослужащие обнаружили два подземных склада с взрывчаткой, оружием и другой военной техникой.

Оборудование изымается и уничтожается.





 

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