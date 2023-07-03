



ЦАХАЛ обнаружил под мечетью в Дженине тоннель с оружием и взрывчаткой

Армия обороны Израиля сообщает, что войска обнаружили скрытые подземные хранилища с оружием и взрывчаткой внутри мечети в городе Дженин.



После длительных перестрелок с вооруженными палестинцами, укрывшимися внутри мечети, израильским силам удалось прорваться внутрь, сообщает ЦАХАЛ.



ЦАХАЛ сообщает, что на первом этаже военнослужащие обнаружили два подземных склада с взрывчаткой, оружием и другой военной техникой.



Оборудование изымается и уничтожается.











