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ЦАХАЛ обнаружил остатки самодельной ракеты, запущенной с Иудеи и Самарии
27.07.2023 15:56 Ирина Демьянова

ЦАХАЛ обнаружил остатки самодельной ракеты, запущенной с Иудеи и Самарии

Армия обороны Израиля сообщает, что военные обнаружили остатки самодельной ракеты, запущенной с севера Иудеи и Самарии по Израилю.

ЦАХАЛ заявляет, что снаряд был обнаружен на территории, контролируемой палестинцами, недалеко от города Силат аль-Харития.

Саперы благополучно обезвредили ракету, сообщает ЦАХАЛ.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя группа, называющая себя батальоном Аль-Айяш, которая заявила, что запустила ракету по городу Рам-Он на севере Израиля.
 

 

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