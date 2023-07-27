



ЦАХАЛ обнаружил остатки самодельной ракеты, запущенной с Иудеи и Самарии

Армия обороны Израиля сообщает, что военные обнаружили остатки самодельной ракеты, запущенной с севера Иудеи и Самарии по Израилю.



ЦАХАЛ заявляет, что снаряд был обнаружен на территории, контролируемой палестинцами, недалеко от города Силат аль-Харития.



Саперы благополучно обезвредили ракету, сообщает ЦАХАЛ.



Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя группа, называющая себя батальоном Аль-Айяш, которая заявила, что запустила ракету по городу Рам-Он на севере Израиля.

