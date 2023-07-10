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ЦАХАЛ обнаружил две ракетные установки возле северного поселения в ПА
10.07.2023 19:36 Евгения Маркова

ЦАХАЛ обнаружил две ракетные установки возле северного поселения в ПА

ЦАХАЛ сообщил, что войска обнаружили две ракетные установки и два самодельных снаряда недалеко от поселения Шакед на севере ПА.

Ранее сегодня палестинская группировка, называющая себя батальоном “Аль-Айяш”, заявила, что запустила две ракеты из района Дженина по Шакеду.

По данным ЦАХАЛа, на месте происшествия работают саперы, которые исследуют ракеты. Остатки и пусковые установки вывозятся на исследование.

“Ракеты не представляли угрозы для жителей Шакеда”, – говорится в сообщении военных.
 

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