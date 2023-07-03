



ЦАХАЛ обнаружил три объекта по производству взрывчатки в Дженине

Силы ЦАХАЛа, ШАБАКа и израильской пограничной полиции продолжают действовать в лагере Дженин. Некоторое время назад был обнаружен объект по производству взрывчатых веществ, на котором находились сотни взрывных устройств, говорится в заявлении ЦАХАЛа.



На объекте находились сотни взрывных устройств, готовых к использованию, а также яма для укрытия оружия. Солдаты также обнаружили и конфисковали рации и военную технику с места происшествия. Кроме того, солдаты ЦАХАЛ обнаружили предприятие по производству взрывчатых веществ, на котором находились десятки самодельных взрывных устройств и руководство по изготовлению дополнительных взрывных устройств.



Также был обнаружен еще один объект по производству взрывчатых веществ, и там были обнаружены средства, используемые для изготовления взрывных устройств. Солдаты конфисковали все оружие.



Параллельно в ходе контртеррористических мероприятий по задержанию разыскиваемого подозреваемого в районе города Дженин произошло столкновение между военнослужащими ЦАХАЛа и боевиком. Солдаты ответили боевой стрельбой, и были выявлены попадания. Один из боевиков был нейтрализован, у него изъято оружие. Во время другой операции по задержанию разыскиваемого подозреваемого солдаты открыли огонь по подозреваемому. В результате последний был ранен, задержан и доставлен на лечение.



Министр обороны Йоав Галант заявил, что "сосредоточенные усилия системы обороны против террористических центров в Дженине продвигаются в соответствии с планом. Мы поддерживаем готовность и повышенную бдительность во всех секторах, и мы готовы к любому сценарию".







