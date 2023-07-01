



ЦАХАЛ обеспокоен наличием у “Хизбаллы” российских систем ПВО

ЦАХАЛ обеспокоен значительным изменением концепции противовоздушной обороны со стороны “Хизбаллы” в Ливане после того, как террористическое движение удвоило количество имеющихся у него систем ПВО.



Израиль опасается, что “Хизбалла” планирует ограничить свободу действий израильских ВВС в Ливане. По мнению военных, “решение ограничить ВВС Израиля имеющимися российскими системами ПВО SA8 и SA22 является фундаментальным изменением стратегической концепции “Хизбаллы”.



Газета “Маарив” со ссылкой на источники сообщила, что по израильским оценкам, “Хизбалла” удвоила количество имеющихся у нее систем противовоздушной обороны за последние пять лет, и эти системы обороны основаны на современных иранских системах”.



По информации издания, ЦАХАЛ, “считает это событие чрезвычайно важным для будущего”.



Кроме того, два месяца назад “Хизбалла” разместила палатки на израильской стороне границы в районе ферм Шебаа. Израиль намерен урегулировать этот вопрос “по дипломатическим каналам” и добиться снятия палаток с помощью Временных сил ООН в Ливане.