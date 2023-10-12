



ЦАХАЛ о ракетных обстрелах: ХАМАС готовится к длительной войне

Командующий тылом генерал-майор Рафи Мило прокомментировал ракетные обстрелы из Газы.



По его словам, меньшая интенсивность, наблюдаемая за последние сутки, свидетельствует о том, что ХАМАС готовится к длительной войне.



"ХАМАС осознает, что вступает в длительную войну. Он управляет огнем таким образом, чтобы этого хватило на несколько недель. Они снизили интенсивность обстрелов примерно до 200-400 ракет в день, чтобы позволить себе ведение длительного боя", - пояснил он.



Он также пояснил, что ХАМАС осуществляет залпы по центру Израиля один-два раза в день, чтобы держать израильтян в напряжении из-за угрозы ракетного обстрела.

